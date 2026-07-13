Un gravissimo incidente stradale autonomo si è verificato alle prime luci dell’ alba lungo la statale 122 nei pressi di Mobil Center. Sette i feriti. Si tratta di braccianti agricoli di nazionalità straniera alcuni sono Egiziani che si stavano recando a lavoro nei campi e viaggiavano su un furgoncino. Sul posto scattato l’ allarme sono arrivati i vigili del fuoco, polizia e carabinieri, diverse ambulanze ed in zona è atterrato un elicottero del 118. I feriti dopo essere stati soccorsi sono stati trasferiti negli ospedali di Palermo, Caltanissetta, Agrigento ed al Barone Lombardo di Canicattì. Alcuni di loro sono in condizioni abbastanza serie. Sul posto anche il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo. Indagini in corso da parte delle forte dell’ ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’ incidente che ha visto il mezzo urtare contro le barriere di protezione sulla rampa che immette sulla Agrigento – Caltanissetta per poi ribaltarsi.