Una piattaforma completa per conoscere l’iniziativa, consultare gli immobili disponibili e presentare online le richieste di vendita e di acquisto

È online case1euronaro.it, il nuovo portale digitale dedicato al progetto “Case a 1 Euro” del Comune di Naro, iniziativa fortemente voluta dall’assessore Ignazio Di Gerlando per favorire il recupero degli immobili inutilizzati e contribuire alla rigenerazione del centro storico.

Il sito nasce per rendere più semplice, accessibile e trasparente l’incontro tra i proprietari che intendono mettere a disposizione un immobile e coloro che desiderano investire nel recupero del patrimonio edilizio narese.

Non si tratta soltanto di una vetrina informativa. Il portale è stato sviluppato come una vera piattaforma gestionale, capace di accompagnare cittadini, potenziali acquirenti e uffici comunali nelle diverse fasi della procedura.

Attraverso due percorsi distinti, “Vendo a 1 Euro” e “Compro a 1 Euro”, i proprietari possono segnalare un immobile da inserire nel progetto, mentre cittadini italiani e stranieri, imprese, associazioni e investitori possono consultare il catalogo e manifestare il proprio interesse per l’acquisto e il recupero di una delle abitazioni disponibili.

Ogni immobile approvato viene pubblicato con una scheda dedicata, fotografie, caratteristiche principali, codice univoco e localizzazione sulla mappa. Il codice accompagna l’intera pratica e consente di collegare direttamente la domanda di acquisto alla casa prescelta.

Il sito raccoglie inoltre il regolamento comunale, la modulistica, le domande frequenti e tutte le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento dell’iniziativa. La piattaforma è predisposta anche per la consultazione multilingue, elemento fondamentale per raggiungere potenziali acquirenti e investitori provenienti dall’estero.

Particolare attenzione è stata dedicata alla semplicità di utilizzo. Le procedure possono essere avviate in modalità veloce, inserendo i dati essenziali e integrando successivamente la documentazione presso gli uffici comunali, oppure in modalità completa, allegando direttamente online documenti, fotografie e informazioni tecniche.

Dietro la parte pubblica è presente un pannello amministrativo riservato, attraverso il quale gli operatori possono gestire le richieste di vendita e di acquisto, verificare la documentazione, approvare gli immobili prima della pubblicazione, aggiornare il catalogo e monitorare lo stato delle pratiche.

Il sistema è inoltre predisposto per successive evoluzioni, tra cui la gestione dell’istruttoria, l’assegnazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie e la produzione di report ed esportazioni.

Il sito è stato ideato, progettato e realizzato da Gero Marsala, titolare di Bluermes Comunicazione Integrata, e donato gratuitamente alla comunità narese, con l’obiettivo di offrire al territorio uno strumento concreto di rigenerazione urbana, promozione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

«Ho voluto mettere gratuitamente a disposizione della mia comunità le competenze maturate in tanti anni di lavoro nel settore digitale», spiega Gero Marsala. «Naro possiede un centro storico straordinario, ma per valorizzarlo non bastano gli annunci: servono strumenti chiari, procedure semplici e una comunicazione capace di raggiungere anche chi vive lontano. Questo portale vuole essere un contributo concreto alla rinascita della città».

Il progetto “Case a 1 Euro” non prevede che il Comune acquisti o diventi proprietario degli immobili. L’Ente svolge un ruolo di coordinamento, promozione e supporto, favorendo l’incontro tra i proprietari interessati alla cessione e i soggetti disposti a investire nel recupero degli edifici.

La finalità va quindi oltre la vendita simbolica di una casa: recuperare immobili abbandonati, riqualificare il centro storico, attrarre nuovi residenti, favorire investimenti e creare nuove opportunità economiche, turistiche e culturali.

Il portale è consultabile all’indirizzo www.case1euronaro.it