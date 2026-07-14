Nella splendida cornice di Villa Isabella si è tenuto, nella serata di domenica 12 luglio 2026, il tradizionale passaggio di campana del Rotary Club Canicattì, momento simbolico che ha sancito il passaggio del testimone tra il presidente uscente, Calogero Restivo, e il nuovo presidente, Piero Napoli, alla guida del Club per l’anno sociale 2026/2027.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi soci, autorità civili e rotariane, oltre a numerosi ospiti che hanno voluto condividere uno degli appuntamenti più significativi della vita associativa del Club.

La serata, che si è svolta in un clima di sobrietà ed eleganza, è stata l’occasione per ripercorrere le attività realizzate durante il precedente anno sociale e per presentare gli obiettivi e i programmi del nuovo presidente, ispirati al motto internazionale del Rotary per il nuovo anno: “Create Lasting Impact”, un invito a promuovere iniziative capaci di lasciare un’impronta concreta e duratura nelle comunità.

Nel corso della cerimonia sono stati conferiti i prestigiosi riconoscimenti Paul Harris Fellow, tra le più alte onorificenze del Rotary International, attribuiti a coloro che si sono distinti per il loro impegno e il servizio reso ai valori rotariani. La serata è stata inoltre impreziosita dall’ingresso di nuovi soci, accolti con entusiasmo nella famiglia del Rotary Club Canicattì, a testimonianza della costante crescita dell’associazione e del desiderio di coinvolgere nuove professionalità al servizio del territorio.

Infine è stato presentato il nuovo direttivo :

– Presidente Piero Napoli

– Past President Calogero Restivo

– Vice presidente Gianpiero Sacheli

– ⁠Segretario Calogero Montanti

– ⁠Tesoriere Antonio Ferro

– ⁠Prefetto Giuseppe Di Miceli

– ⁠Consiglieri Carmelo Fazio Gelata, Federico Li Calzi, Giovanni Sillitti