

«La CGIL di Agrigento esprime vicinanza e profonda gratitudine alla madre che, con straordinario coraggio e senso di responsabilità, ha deciso di denunciare contribuendo all’emersione di una rete di spaccio che coinvolge diversi comuni della nostra provincia. Il suo gesto rappresenta un esempio di amore verso il proprio figlio e verso l’intera comunità e dimostra che la denuncia e la collaborazione con le istituzioni sono strumenti fondamentali per contrastare l’illegalità e salvaguardare il futuro delle nuove generazioni. La CGIL Agrigento rivolge inoltre un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine, alla magistratura e a tutti gli apparati dello Stato che quotidianamente operano per fronteggiare le numerose emergenze della criminalità presenti nel nostro territorio, spesso con risorse limitate e in condizioni particolarmente complesse. L’estensione del fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, dal crack alla cocaina, impone però una riflessione più ampia. La repressione da sola non basta. Occorre un grande investimento pubblico nella prevenzione, nel rafforzamento dei servizi territoriali per le dipendenze, nella sanità pubblica, nelle politiche sociali e giovanili, nella scuola e nei luoghi di aggregazione. Dove arretrano lo Stato sociale, le opportunità di lavoro, la formazione e la presenza educativa, avanzano il disagio, l’emarginazione e le organizzazioni criminali. Per questo è necessario che Governo nazionale e Regione Siciliana considerino il contrasto alle dipendenze e al disagio giovanile una priorità delle politiche pubbliche. La provincia di Agrigento non può rassegnarsi alla diffusione della droga come fenomeno ordinario e inevitabile. Serve una mobilitazione civile e istituzionale che coinvolga famiglie, scuola, associazionismo, enti locali, organizzazioni sociali e sindacali per ricostruire speranza, opportunità e legalità. Seguire l’esempio di questa madre significa scegliere il coraggio della responsabilità contro il silenzio e l’omertà».