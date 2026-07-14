Determina dirigenziale sulla liquidazione di spesa, relativa al servizio di conferimento, recupero e smaltimento di varie categorie merceologiche di Rsu “‘ Rifiuti ingombranti””, derivanti dalla raccolta differenziata urbana in favore dell’operatore economico Seap, la somma e’ di euro 1.105, 10, iva esclusa.

Verificata – fra l’ altro – la rispondenza di requisiti qualitativa e quantitativa convenuta, l’osservanza dei termini e le condizioni pattuite.

GIOVANNI BLANDA