Lo spettacolo “30 anni di Costabianca” a cura di Nenè Sciortino in programma al Teatro Costabianca di Realmonte ed in contemporanea la prima delle due serate del “Festival dell’editoria” a cura di Luciano Carrubba in Piazza Umberto I, daranno il via agli appuntamenti del ricco cartellone estivo “Estate Costabianca 2024”, promosso dal Comune di Realmonte, Città della Scala dei Turchi. Un ampio programma di appuntamenti ed eventi culturali, musicali, di teatro,tradizioni popolari,concerti e spettacoli che si svolgeranno nelle location del Teatro Costabianca e Piazza Umberto I e coinvolgeranno ogni fascia di età, rivolti ai residenti ed al vasto pubblico dei comuni limitrofi ed ai turisti.

Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Avv.Sabrina Lattuca, alla presenza della giunta comunale e dei responsabili aree tematiche nominati dallo stesso primo cittadino. Si tratta :Luciano Carrubba (Cultura), Marco Gallo (Direttore Teatro Costabianca), Sal Di Betta ( Moda e promozione territorio) e Pietro Caruana ( imprenditore e coordinatore eventi in collaborazione con il Comune)

“Il Comune di Realmonte- dichiara il sindaco, avv. Santina Lattuca- sta continuando a promuovere il territorio mediante una visione di futuro che passa attraverso la naturale vocazione turistica del territorio e la bellezza. Quest’anno, quasi interamente, gli eventi del cartellone “Estate Costabianca 2024”, non saranno a carico del bilancio comunale, ma si svolgeranno grazie a fondi esterni. Realmonte c’è- conclude il sindaco- e, soprattutto ci sono i ragazzi, con specifica professionalità e competenza, a gettare le basi per un futuro ricco di speranza e opportunità”.

PROGRAMMA ESTATE COSTABIANCA 2024

Realmonte, città della Scala dei Turchi

Luglio

27 – Evento “30 anni di Costabianca”, a cura di Nenè Sciortino – Teatro Costabianca

27/28 – “Festival dell’editoria” a cura di Luciano Carrubba – Piazza Umberto I

28 – Concerto band “Mizzica Swing” –Teatro Costabianca

30 – Spettacolo teatrale “A giara”, a cura di Angelo Cinque – Associazione culturale Concordia – Teatro Costabianca

31 – Spettacolo di moda “Una ragazza per il Cinema” a cura di Angela Sanzone – Teatro Costabianca

Agosto

1 – Spettacolo teatrale “Pensaci Giacomino” – Dir. Artistica Franco Di Salvo – di Renato Terranova – Gruppo teatrale Caos – Teatro Costabianca

3 – Spettacolo teatrale “La farsa di la vita” a cura di Josè Tedesco – Associazione culturale Lanterna magica – Teatro Costabianca

4 – Intrattenimento musicale con Mario Meli – Piazza Umberto I

6 –– 1° DJ Contest Realmonte citta della Scala dei Turchi – Piazza Umberto I – Dir. Artistica a cura di Pietro Caruana

5/6/7/8/9 – Eventi esterni – Teatro Costabianca Light Blue Festival

8 – Concerto “Evergreen Trio” – Piazza Umberto I – San Calogero

9 – Concerto HMORA ed a seguire Special Guest – San Calogero – Piazza Umberto I

10 – San Calogero

11 – Spettacolo musicale Trio Band “Menta fresca” San Calogero – Piazza Umberto I

12 – Rappresentazione teatrale “Anime” a cura dell’Ass.ne Arcobaleno di Antonella Morreale e Franco Sodano – Teatro Costabianca

13 – Spettacolo teatrale – Dir. Artistica Franco Di Salvo – “Anfitrione” di Plauto, compagnia teatrale CGS Karol – Teatro Costabianca

13 – Memoria è Patrimonio con l’Avvocato Giovanni Tesè

16 – Spettacolo 26^ edizione “Dilettante è bello” – Fase preliminare –- Teatro Costabianca

17 – Concerto – Shakalab

18 – Evento di moda – One fashion night – a cura di Salvatore Di Betta – Piazza Umberto I

19 – Proiezione cinematografica – “Ask The Sand” Regia di Vittorio Bongiorno -Teatro Costabianca

20 – Cinema alla Scala dei Turchi –– Performance musicale a cura del M° Salvatore Galante e proiezione cinematografica – Arenile Scala dei Turchi

21 – Spettacolo 26^ edizione “Dilettante è bello” – La Finale – – Teatro Costabianca

22/23/24 Scala dei Turchi Film Festival – Teatro Costabianca

24 – Terza Edizione premio letterario Scala dei Turchi – Dina Russello – Rassegna letteraria a cura di Pascal Schembri – Piazza Umberto I

25 – Spettacolo teatrale – Cavalleria Rusticana Compagnia teatrale traditio Joppolese

26 – Concerto “Omaggio a Franco Battiato”, a cura di Associazione culturale musicale “Esperanto” – Teatro Costabianca

27 – Diapason

28 – Spettacolo teatrale “Lu curtigliu di li raunisi” – Dir. artistica Franco Di Salvo – Associazione popolare Aromi di Sicilia – Teatro Costabianca

28 – Padellata dell’Amicizia a cura di Giuseppe Cinquemani

29 – Concerto Bandistico – “Concerto d’Estate” Eseguito dall’orchestra di fiati dell’Associazione Musicale “Nuova Banda Realmontina” diretta dal M° Domenico Vella – Cortile Manno

30 – Spettacolo “Don Chisciotte” – di Marcello Montalto e Alessandro Romano –Associazione culturale Lunaria – Teatro Costabianca

30 – Memoria è Patrimonio con Santino Di Mauro – Rassegna letteraria a cura di Luciano Carrubba

31 – Spettacolo musicale “cercando un’altra strada” Duo a cura del Dott. La Carrubba – Teatro Costabianca

Settembre

1 – Evento Fitness Street Workout a cura di Igea Street – Teatro Costabianca

4 – 1° Finale DJ Contest Realmonte Citta della Scala dei Turchi – Piazza Umberto I

5 – Commedia “L’eredità du ziu Canonico” a cura dell’Associazione Tessere di coccio

13/14 – Fiera “Bedda Sicilia” – Piazza Umberto I

