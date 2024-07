I cittadini di Canicattì sono stanchi di una situazione insostenibile.

Una denuncia gravissima arriva da una residente che segnala la presenza di perenni rigagnoli di liquami maleodoranti davanti al Foro Boario, rendendo l’area inagibile a causa della puzza nauseabonda. La situazione è talmente critica che è impossibile avvicinarsi al luogo senza provare un forte disgusto.

A peggiorare la situazione, nel piazzale antistante il Foro Boario, luogo destinato alla raccolta differenziata, sostano i camion della spazzatura. Un’immagine che contrasta fortemente con l’idea di un centro di raccolta gestito in maniera efficiente e rispettosa dell’ambiente.

La cittadina sottolinea come sia inaccettabile che un servizio pubblico così importante come la raccolta dei rifiuti venga gestito in modo così inadeguato. L’inciviltà di alcuni cittadini, pur essendo un problema, non può giustificare una situazione del genere. La responsabilità, secondo la segnalante, ricade principalmente sull’azienda incaricata della raccolta dei rifiuti, ma anche sull’Amministrazione Comunale che, a suo dire, sembra tollerare passivamente questa situazione.

Un appello al Sindaco e all’Amministrazione Comunale

La cittadina lancia un accorato appello al Sindaco e all’intera Amministrazione Comunale, chiedendo un intervento immediato per risolvere questa grave problematica. È inaccettabile che in un paese civile si debbano tollerare condizioni igienico-sanitarie così precarie.

Cosa si aspetta l’Amministrazione Comunale?

Quando verrà finalmente ripristinata la dignità di questo luogo?

Quando i cittadini di Canicattì potranno tornare a vivere in un ambiente sano e pulito?