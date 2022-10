Aeroporto Palermo, +6,16% passeggeri a settembre rispetto al 2019

E’ ancora record di passeggeri all’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino”. E’ quanto sottolinea in una nota la Gesap, società di gestione dello scalo siciliano. A settembre sono stati 758.616 i passeggeri che hanno volato dall’aeroporto palermitano, il 6,16% in più rispetto a settembre 2019 (714.589), mentre la media dei passeggeri per volo è salita a 146 contro i 141 del 2019. Cresce anche il numero dei voli: 5.192 contro 5.062 di settembre 2019, con un incremento del 2,57%. Con settembre ormai in soffitta, il numero totale dei passeggeri nei primi nove mesi del 2022 sale a 5.541.822 (5.441.968 nel 2019), con una crescita dell’ 1,83%. Incremento del 3,3% anche per il numero dei voli nel periodo gennaio – settembre: 41.232 contro 39.920 del 2019. A settembre, il traffico internazionale ha inciso per il 29,62% e ha raggiunto il 28% sull’anno. Infine, l’andamento del traffico passeggeri e voli nei primi giorni di ottobre sembra già confermare che sarà ancora un mese da record per lo scalo aereo palermitano.