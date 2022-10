Si schianta con lo scooter insieme ad un amico, morto ragazzo di 19 anni

Incidente mortale ad Aci Catena, nella zona dell’Eremo di Sant’Anna. La vittima un giovanissimo, Mario Filetti, 19 anni, che si trovata col suo scooter insieme ad un amico. Il decesso all’ospedale Policlinico di Catania, mentre il suo amico si trova al “Cannizzaro”.

La tragedia questa mattina intorno alle 7. Gli agenti della polizia municipale di Aci Catena e i carabinieri di Acireale sono intervenuti in via Generale Salvatore Finocchiaro, all’altezza dell’incrocio per via Eremo di Sant’Anna. Le indagini sono in corso. La dinamica non è chiara: rilievi per capire se è coinvolto un secondo mezzo o se l’incidente è stato autonomo.