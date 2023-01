Agrigento, consegnati i “Premi Primavera e Fair Play”

L’anno sportivo si conclude con la tradizionale manifestazione della consegna dei “Premi Primavera e Fair Play” del Panathlon Club di Agrigento, Associazione Benemerita del CONI che si è svolta presso la sala” Giglia ” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Riconoscimenti particolari assegnati a giovani atleti, dirigenti e società sportive che si sono distinti nel corso della stagione 2022 e consegna a tutte le società sportive presenti alla manifestazione della “TARGA ETICA” del Panathlon Internazionale contenente la “Carta dei diritti del ragazzo nello sport” e la “Carta dei doveri dei genitori nello sport” …

Momenti particolarmente emozionanti sono stati il premio al gesto sportivo assegnato alla ASD Motor Life di Aragona (da Agrigento a Monza: il sogno di un ragazzo con tetraparesi spastica di vivere l’emozione del Gran Premio della Formula 1 a Monza diventa realtà grazie a Motorlife) con la presenza in sala di Rosario Farruggia e Nadia Lauricella e il ricordo di Salvatore Moncada, socio del Club e presidente della Fortitudo Agrigento recentemente scomparso, consegnato alla moglie Patrizia.

“Un momento particolare anche per me per la consegna, inaspettata di una targa per la collaborazione e di cui ringrazio il presidente Giugiù Amato e tutto il direttivo”, dichiara Antonella Attanasio del CONI.