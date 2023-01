Contrabbando di sigarette Sicilia-nord Africa: 10 condanne

Il gup di Palermo ha condannato dieci persone per contrabbando nel territorio dell’Unione Europea di tabacchi lavorati esteri provenienti dal Nord-Africa e disposto la confisca dei beni (un’imbarcazione, autoveicoli e somme di denaro) degli imputati. Le pene, per oltre 50 anni di reclusione, e 70 milioni di euro di multa, sono relative alla prima indagine avviata della Procura Europea in Italia dopo l’avvio della sua operatività l’1 giugno 2021.

La pubblica accusa era rappresentata da Gery Ferrara e Amelia Luise. Le investigazioni, coordinate dall’ufficio di Palermo della Procura Europea e condotte dalla Guardia di Finanza, avevano condotto, nel novembre 2021, a 13 misure cautelari in carcere. Il procedimento ha accertato che gli imputati si occupavano di reperire le sigarette di contrabbando e di organizzare le spedizioni illecite via mare dalle coste africane in Italia per poi destinarle alla vendita al dettaglio.

La banda usava natanti di piccole dimensioni. Il valore di mercato dei beni contrabbandati è superiore ai 3,5 milioni di euro con un danno accertato agli interessi finanziari dell’Unione europea superiore a 6 milioni di euro. Nei circa due anni di indagini sono state intercettate numerose spedizioni illecite, con l’arresto in flagranza di reato di 36 contrabbandieri (membri dell’equipaggio e corrieri).