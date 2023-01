Favara, Nas in una casa di riposo: denunciato il responsabile

I carabinieri del Nas, unitamente ai militari della Compagnia di Agrigento, hanno ispezionato una casa di riposo a Favara riscontrando alcune irregolarità. In particolare il responsabile della struttura, un cinquantatreenne, ha adibito il seminterrato in locali destinati all’attività lavorativa in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Per questo motivo l’uomo è stato denunciato ed è stata inviata una segnalazione alle autorità competenti. Il resto della struttura è stata trovata in buone condizioni e gli ospiti della casa di riposo stavano bene.