Sparano a salve con una pistola giocattolo: denunciati due ragazzi

Sparano a salve con una pistola giocattolo per strada ed è per questo che due ragazzi di Licata sono finiti nei guai.

L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte nella zona del porto. Dalle finestre delle abitazioni della Marina, i residenti hanno lanciato l’allarme e sul posto si è precipitata una volante del commissariato di polizia. Gli agenti hanno bloccato i due ragazzi ed hanno scoperto che uno di loro aveva in mano una pistola – giocattolo praticamente identica a quella in dotazione alle forze dell’ordine. Stavano sparando a salve, ma non avrebbero potuto farlo.

I due sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Licata, diretti dal vice questore Cesare Castelli.