Capodanno di fuoco a Licata, incendiata auto di un’agenzia di onoranze funebri e una saracinesca di un garage

Fuoco nella notte di Capodanno a Licata. Un carro funebre parcheggiato all’esterno dell’azienda di onoranze funebri Aronica e Caico di via Marianello è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento di corso Argentina che hanno dovuto faticare non poco per avere ragione delle fiamme; bruciata lievemente anche una delle porte di ingresso alla casa mortuaria adiacente la strada. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Licata sull’incendio, la cui natura appare quasi certamente dolosa.

Ancora fiamme a Licata. Ignoti hanno appiccato il fuoco sulla saracinesca di un garage di proprietà di un pensionato del luogo.

È stato un vicino di casa dell’uomo ad aver sentito dei rumori in strada e poco dopo è sceso giù ed ha iniziato a spegnere l’incendio. L’intervento di spegnimento è stato ultimato, pochi minuti dopo, dai vigili del fuoco; i danni procurati dall’incendio solo lievi, il fuoco ha soltanto annerito la saracinesca del garage del pensionato.

Sul posto gli agenti del commissariato di polizia, coordinati dal vice questore Cesare Castelli, che una volta eseguiti i rilievi di rito sul luogo dell’incendio, hanno avviato le indagini nel tentativo di scoprire gli autori dell’intimidazione.