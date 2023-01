Montevago, consegnati i lavori per la ristrutturazione della Città dei Ragazzi

Consegnati i lavori per un intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale della Città dei ragazzi di Montevago, nell’Agrigentino. L’importo complessivo del progetto, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate, ammonta a 1.257.623 euro.

“L’obiettivo del progetto – spiega il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – è recuperare e riqualificare il complesso della Città dei ragazzi per restituirlo alla collettività e renderlo un polo di socializzazione e attrazione che contribuisca al recupero ambientale dell’area compresa tra via Trieste e largo Firenze, un luogo destinato all’aggregazione sociale, in conformità a una politica di coesione e sostenibilità, un centro culturale e artistico in grado di accogliere manifestazioni ed eventi”.

“Nella struttura si potranno proporre attività culturali e teatrali con il coinvolgimento delle associazioni culturali attive nel territorio – spiega il primo cittadino -. Il recupero dell’area attrezzata, all’esterno dell’edificio, consentirà la programmazione di attività sportive organizzate attraverso le associazioni sportive locali. Questa è un’altra delle opportunità che riusciamo a cogliere, partecipando puntualmente ai bandi regionali, nazionali ed europei con progetti di qualità grazie a un lavoro sinergico tra amministrazione, dirigenti e dipendenti comunali che continua a dare i suoi frutti per la nostra comunità”, conclude il primo cittadino.