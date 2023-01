Pubblicato bando di gara per i lavori di adeguamento dell’I.I.S. “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata

Prosegue l’impegno del Libero Cobnsorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli istituti scolastici di propria competenza. E’ stato infatti pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale www.provincia.agrigento.it il bando di gara per i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale dell’I.I.S. “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata. L’appalto sarà gestito in modalità integralmente telematica con un importo a base d’asta di 1.546.990,88, compresi 77.571,82 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con risorse del Piano “Next Generation EU”.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del portale appalti del Libero Consorzio Comunale di Agrigento secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre le ore 12:00 del 3 febbraio 2023, mentre l’apertura delle offerte è prevista alle ore 8.30 del 7 febbraio nella sala gare dell’Ufficio Contratti e Gare (via Acrone 27 – Agrigento).

Tutti gli interessati possono prendere visione del bando e del disciplinare di gara al link:

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14680