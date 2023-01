Scontro tra due auto all’ingresso di San Leone: due feriti

ncidente stradale lungo la strada che collega Agrigento con la zona balneare di San Leone, nei pressi del negozio Annense.

Due le auto coinvolte, una Tiguan e una Dr Zero; due i feriti trasferiti dall’ambulanza Gise 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento.

Secondo una prima ricostruzione pare che il sinistro si sia verificato per una precedenza non dato all’incrocio. I feriti non versano in condizioni gravi.