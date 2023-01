Arrivano 471 mila euro per eliminare le criticità fluviali in tre comuni

Risorse per 471 mila euro sono state assegnate a tre comuni del Messinese dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, diretta da Leonardo Santoro, per rimuovere gravi situazioni di criticità fluviale. Grazie alle convenzioni stipulate fra la stessa Autorità e i centri interessati, le somme stanziate consentiranno la realizzazione di lavori urgenti nei comuni di Gioiosa Marea, Roccalumera e Alcara Li Fusi che riceveranno rispettivamente 312 mila euro, 149 mila euro circa e 100 mila euro, per un totale di 471 mila euro. In tutti e tre i casi gli interventi serviranno a rimuovere i problemi idraulici che ostacolano il regolare deflusso delle acque creando rischi alla pubblica incolumità.

Il territorio di Gioiosa Marea

Nel dettaglio, gli interventi riguardanti il territorio di Gioiosa Marea saranno effettuati presso i torrenti Casini, Magaro, Gilormo, Monaci, Saliceto, Santa Venere, Zappardino (ed affluenti) e prevedono il taglio meccanico e manuale di vegetazione spontanea ed alberi di medio fusto, la risagomatura degli alvei, la rimozione dei bulbi radicanti ed infine il trasporto in discarica del materiale di risulta.

A Roccalumera saranno eseguiti interventi urgenti di manutenzione ordinaria sul demanio idrico fluviale presso i torrenti Allume, Sciglio e San Nicola e consistono nel taglio meccanico e manuale della vegetazione spontanea, nello svuotamento della vasca di calma e nel trasporto del materiale alluvionale alla foce del torrente Allume (previa caratterizzazione), nella frantumazione del masso in alveo e quindi nella risagomatura dello stesso.

Gli interventi ad Alcara Li Fusi

Ad Alcara Li Fusi, infine, si interverrà sui torrenti Bongiono e Stella, con la pulitura dell’alveo dalla vegetazione ostruttiva, la rimozione dei detriti che riducono la sezione idraulica, la rimozione dei rami e delle alberature in alveo, la riparazione delle opere di difesa esistenti con l’utilizzo dei medesimi materiali. Tutti gli interventi avranno la durata massima di 60 giorni dalla consegna dei lavori.