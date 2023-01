‘Ci pensa papà! ‘ e’ lo spettacolo teatrale in scena, a Campobello di Licata, martedì 3 gennaio (repliche ogni sera, fino al 5 gennaio), con inizio alle ore 20,30, presso l’auditorium del centro polivalente per i servizi socio-culturali, a cura della compagnia giovanile ‘Comu veni si cunta’, per la regia di Maria Di Rosa ed Esmeralda La Mattina. La commedia e’ firmata da Vito Giuliana e Calogero Patti. Le musiche originali a cura di Gabriele D’Angelo. In scena:

Luca Alaimo, Gabriele Bonetta, Giovanni Burgio, Michelangelo Catanese, Giulia Ciuni, Alice D’Angelo, Isabella Picone, Graziana Tascarella, Giuseppe Zummo.

Lo spettacolo nel quadro degli eventi natalizi, sotto l’egida del Comune, Associazione Event Pro Loco ed Associazione Crianza.

GIOVANNI BLANDA