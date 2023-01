Morta dopo trasferimento in vari ospedali, assolti 11 medici

Il tribunale ha assolto i medici di tre strutture ospedaliere del palermitano. Avevano avuto in cura una donna di 45 anni di Bagheria, morta poco dopo il ricovero ed erano finiti sotto processo in abbreviato con l’accuse di omicidio colposo in concorso.

Il presunto caso di malasanità era stato denunciato con un esposto dai parenti della donna deceduta di 45 anni, residente a Bagheria. La donna morì il 7 gennaio del 2016 dopo aver peregrinato di ospedale in ospedale nella speranza di avere una diagnosi. Si scoprì alla fine che soffriva di un linfoma.