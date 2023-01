Ponte sullo Stretto, Aricò, “Opera prioritario per il governo Meloni”

“La riattivazione sancita dalla Finanziaria nazionale della Società “Stretto di Messina”, in liquidazione da nove anni, è l’ennesima dimostrazione concreta di come il governo Meloni faccia sul serio nella realizzazione del Ponte sullo Stretto“.

Lo afferma Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, aggiungendo: «Anche se si tratta di una grande opera nazionale la cui realizzazione sarà di competenza del ministero delle infrastrutture, il Governo della nostra Regione guidato dal presidente Renato Schifani assicurerà il massimo sostegno e supporto nell’individuare le soluzioni tecniche più idonee e la velocizzazione delle procedure burocratiche per la realizzazione della più grande opera pubblica del secolo, in sinergia e comunione d’intenti anche con la Regione Calabria presieduta da Roberto Occhiuto».

“Due ministri siciliani”, lo sono per il segretario della Lega in Sicilia nonché deputato alla Camera e Presidente della Commissione difesa, Nino Minardo, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti. Il leghista in una nota ha voluto esaltare il lavoro svolto in poche settimane di governo dai due membri del governo nazionale.