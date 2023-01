L’Osservatorio locale dispersione scolastica I.C.”G.VERGA” di Canicattì presenta “l’Unica scelta Possibile” e “Le Favole della Dittatura”

L’Osservatorio locale dispersione scolastica I.C.”G.VERGA” di Canicattì, il 20 Gennaio, nella splendida cornice del teatro Regina Margherita di Racalmuto, ha presentato “l’Unica scelta Possibile” e “Le Favole della Dittatura”. I giovani allievi dell’Istituto Verga, guidati da un team di docenti e dalla regista Serena Bonsangue, hanno rappresentato “l’Unica scelta Possibile”, un testo tratto dal Reading TED di Maria Ausilia Di Falco e dal libro “Io sono Nessuno” di Piero Nava. I ragazzi hanno portato in scena la Legalità per mezzo di parole, di emozioni e di buone maniere civiche. Questa esperienza è maturata nel laboratorio teatrale dei progetti PON promossi dall’ istituto. Il cast ha affascinato gli spettatori, che in questa giornata erano gli alunni degli istituti del territorio – I.C. “L.Sciascia di Racalmuto, I.C.” Don Bosco di Campobello di Licata e Naro, I.I.S.S. “E. Fermi” Racalmuto- che hanno apprezzato assistendo allo spettacolo in “religioso silenzio” interrotto solo da applausi. La manifestazione si è conclusa con la lettura delle “Favole della Dittatura” interpretate dagli alunni delle quarte classi, guidati magistralmente dall’insegnante Francesca Falbo, che ha saputo parafrasare gli scritti di Sciascia rendendoli idonei ai bambini della primaria. Un plauso speciale alla Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Ausilia Corsello per la capacità di coinvolgere alunni, famiglie e docenti rendendoli parte integrante dell’istituzione, vedendo oltre una semplice attività qualcosa che, con spirito di collaborazione, diventa un prodotto di eccellenza.

Prof.ssa Danila Cigna

Referente Progetti Pon

I.C.Verga Canicattì