Mollarella, incidente con la moto: grave 40enne

Un incidente stradale autonomo si è verificato la scorsa sera nel quartiere Mollarella di Licata. Un quarantenne è rimasto ferito gravemente dopo aver perso il controllo della motocicletta sulla quale viaggiava. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Il centauro è finito sul selciato e l’impatto è stato violento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza ma, in considerazione delle gravi ferite riportate, è stato fatto atterrare un elisoccorso in prossimità della spiaggia. Il motociclista è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sono critiche ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.