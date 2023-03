Campobello di Licata, Verso il GiovanInFesta diocesano in città

Anteprima GiovanInFesta a Campobello di Licata. Fervono i preparativi in occasione dell’attesissimo Giovaninfesta 2023 Diocesano, in calendario il giorno 1 maggio prossimo, a Campobello di Licata. Stasera (domenica 26 marzo, ore 20,30), si terrà in Piazza Tien An Men, il “lancio” della manifestazione. Saranno presentati il videoclip e l’inno della kermesse giovanile diocesana. In programma anche la presentazione della coreografia dell’inno e i canti di animazione. Alla comunità campobellese, inoltre, sarà presentata la Croce che Papa Giovanni Paolo Secondo ha donato al GiovaInFesta di Agrigento. “L’evento imminente che adesso ci attende – affermano gli organizzatori – è, dunque, la presentazione ufficiale dell’inno e del logo”, rappresentativi del raduno dei giovani agrigentini: domenica 26 marzo, appuntamento per tutti in piazza Tien An Men, con inizio alle ore 20, 30, all’insegna della musica e dell’animazione. Il successivo appuntamento sarà il 31 marzo, alle ore 19, 30, per vivere la Via Crucis cittadina, animata dai giovani e dai volontari del Giovaninfesta, che avrà inizio in Chiesa Madre “San Giovanni Battista” e giungerà presso la parrocchia Beata Maria Vergine dell’Immacolata. Tantissime le iniziative svolte finora, dopo l’apertura ufficiale avvenuta il 20 Novembre 2022, con l’ingresso della Croce dei Giovani in Chiesa Madre.

Giovanni Blanda