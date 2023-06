I colori della Costa del Mito al Campionato Mondiale Rally

La livrea della Costa del Mito in gara nel Campionato Mondiale Rally.

A gareggiare dal 22 al 25 giugno al Safari Rally con i colori della Costa del Mito sarà Piero Canobbio, noto trofeista A112 che vinse nel 1983.

In questa avventura africana sarà navigato, per la prima volta, da Flavio Zanella, esperto copilota.

Il brand della Costa del Mito continua ad essere presente in manifestazioni motoristiche d’eccellenza dopo essere già stato protagonista di altri importanti eventi come il “Ferrari Tour Costa del Mito” ed il “Giro di Sicilia – Tappa Costa del Mito”.

La vettura di Canobbio sarà la nuova Hyundai N I20 R5 gestita dalla JollyTech di Giuseppe Cerrito ormai un veterano in terra d’Africa visto che segue il Campionato Africano da oltre 10 anni.

Coinvolti Sicilia Rally e Rally Italia Live che seguiranno con i propri canali la diretta questa avventura nel Mondiale Rally. Piero e Flavio vorranno comunque ben figurare in quanto Canobbio vive in Kenya da oramai 30 anni e sa come muoversi su queste strade.

Dunque, grande entusiasmo nel team Naivas che ritorna in un evento del WRC Mondiale e di Canobbio che in terra kenyota dove ha all’attivo una quarantina di gare compreso il celebre Safari ed il Rally Bandama, ex prove del mondiale.