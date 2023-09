È accusato anche di rapina e tentata rapina il diciannovenne che sabato scorso a Canicattì ha creato non pochi problemi in piazza Dante. Il giovane è stato denunciato dai poliziotti del locale commissariato che erano intervenuti per riportare la calma. L’attività investigativa ha permesso di accertare la responsabilità del 19enne anche in altri due fatti.

Poco prima, infatti, avrebbe rapinato un coetaneo facendosi consegnare dietro minaccia il portafoglio con all’interno poche decine di euro. Subito dopo ci avrebbe riprovato con un 14enne che però è riuscito a fuggire. Poi l’intervento della polizia che, con non poca difficoltà, è riuscita a individuare e bloccare il giovane. Quest’ultimo, oltre alle accuse di minacce, lesioni e inosservanza dei provvedimenti delle autorità, è stato denunciato anche per rapina e tentata rapina.