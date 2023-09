È stata presentata nel Foyer Pippo Montalbano del Teatro Luigi Pirandello la quattordicesima edizione del Premio Pippo Montalbano, in memoria del grande attore e del grande uomo scomparso nel marzo 2009. Erano presenti il Direttore artistico e promotore dell’evento, Caterina Montalbano, il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il presidente del Parco Letterario Pirandello, Dino Barone, il direttore generale del Teatro Pirandello Salvo Prestia e la giornalista Margherita Trupiano.

La cerimonia di consegna si svolgerà sabato 23 settembre (ore 20,30) in piazzale Caos, davanti alla Casa Natale di Luigi Pirandello, con ingresso gratuito.

“Anche quest’anno – afferma Caterina Montalbano, figlia di Pippo, direttore artistico ed promotrice del Premio – siamo pronti per una serata all’insegna dell’arte, dei ricordi, della cultura e, soprattutto, dell’amore in ogni senso. Ricorderemo mio padre, Pippo Montalbano, in un’altra location a lui molto cara, il Piazzale Caos, innanzi la Casa Natale di Luigi Pirandello. Grazie di cuore a tutti coloro che stanno collaborando all’organizzazione del nostro evento. Desidero rendere noto a nome mio, della mia famiglia, della giuria e del comitato organizzatore che quest’anno il Premio Pippo Montalbano sarà dedicato al carissimo amico Antonio Patti, recentemente scomparso, che della manifestazione fu ideatore insieme alla Poetessa Liliana Arrigo ed all’allora Sindaco di Favara Mimmo Russello. Antonio Patti nel ruolo di Assessore alla Cultura, il 27 marzo del 2010 ne istituì la prima edizione, che si svolse al Castello Chiaramontano di Favara”. Nel corso della conferenza stampa sono stati resi noti i nomi dei vincitori del Premio, le motivazioni e gli artisti che interverranno alla manifestazione.

Nove le personalità che si sono distinte in diversi ambiti: artistici, professionali, umani e sociali che riceveranno il riconoscimento, più due premi alla carriera e un premio speciale. Si tratta di (in ordine alfabetico): Alessandro Accurso Tagano, Alfonso Cartannilica, Giuseppe Cacocciola, Ivan Giambirtone, Simona Malato, Giuseppe Deni, Francesca Maccani, Coro Polifonico Magnificat, Giancarlo Nicoletti. Premio Speciale a Mareme Cisse. Premi alla Carriera: Aurora Quattrocchi e Pippo Pattavina.

Erano presenti anche alcuni dei premiati: non potendo, probabilmente, essere presente alla cerimonia di premiazione di sabato sera, per ragioni di lavoro, Mareme Cisse ha partecipato alla conferenza stampa di questa mattina, ringraziando i presenti e la stampa per l’affetto dimostratole e mostrando riconoscenza per il Premio conferitole. Nel Foyer anche Alessandro Accurso Tagano, Giuseppe Cacocciola, una delegazione del Coro Magnificat e Roberta Lala, in rappresentanza dell’Akragas Calcio. La kermesse sarà arricchita dalla presenza di Serena Andrea D’Orazio ed Edoardo Savatteri.

Un Premio speciale andrà alla grande Chef, onore e vanto della città di Agrigento, colei che ha il grande merito di essere diventata un’icona nel nostro territorio che accoglie e promuove le eccellenze locali: Mareme Cisse, donna dalle grandi capacità imprenditoriali, che riesce a coniugare innovazione e tradizione e che con i suoi menù dai sapori multietnici e con il suo modo di fare cosi particolare e speciale, incanta i clienti distinguendosi tra le punte di diamante della ristorazione locale e incrementando l’indotto turistico.

Due i Riconoscimenti alla Carriera: Si tratta di due grandissimi Attori legati a Pippo Montalbano da alcune esperienze professionali nel campo teatrale e cinematografico: Aurora Quattrocchi e Pippo Pattavina.

Aurora Quattrocchi condivise con Pippo Montalbano il set cinematografico del capolavoro di Marco Tullio Giordana “I cento passi”, dedicato a Peppino Impastato, e della fiction televisiva dedicata a Graziella Campagna “Una vita spezzata”, mentre Pippo Pattavina è stato presente in numerose edizioni della Settimana Pirandelliana, organizzata dal Piccolo Teatro, di cui Montalbano fu direttore artistico, regista e, spesso, protagonista, interpretando diverse commedie del drammaturgo agrigentino proprio nel Piazzale Caos. Entrambi sono nel pieno di una brillante carriera, reduci da importanti palcoscenici e manifestazioni e con all’attivo un numero indefinibile di premi e riconoscimenti ai quali si aggiunge questo caratterizzato da una componente emotivo-affettiva che lo rende diverso da tutti gli altri.

Il Premio è promosso dall’Associazione Culturale “Il libero canto di Calliope”, con il patrocinio dei Comuni di Agrigento e Favara, la Regione Siciliana, l’Ars, la Fondazione Teatro Pirandello, il Parco Valle dei Templi, il Parco Letterario Pirandello, la Dmo Valle dei Templi, Costa del Mito, Medinova e lo sponsor “Parrucchieria Daniela”. La regia è di Marco Savatteri. Presenterà la serata la giornalista Margherita Trupiano. Produzione esecutiva di Angelita Butera, con la collaborazione di Paola Gaglio e Daniela Ilardi, coordinamento di Dino Barone, grafica: Emmanuele D’Urso, audio e luci: Dl Group, Videomaker Massimo Palamenghi.