Lega Salvini Premier e il movimento “Corri Campobello” insieme in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. La federazione è stata ufficializzata dalla commissaria regionale del partito, l’europarlamentare Annalisa Tardino, e dal dottore Michele Termini, già sindaco e candidato sindaco a Campobello di Licata.

“Accolgo con soddisfazione questo accordo con “Corri Campobello” – chiosa Annalisa Tardino – convinta dal confronto con un interlocutore valido ed esperto come Michele Termini, la cui capacità politica e amministrativa è ampiamente riconosciuta come ha dimostrato anche nel ruolo di Sindaco e in altri che ha ricoperto con rispetto serietà e garbo istituzionale. Saremo insieme per i prossimi appuntamenti elettorali, dalle amministrative alle Europee e lavoreremo per costruire quella classe politica competente e determinata cui la lega siciliana aspira. Michele Termini, ex segretario di Italia Viva, è l’ennesima dimostrazione di come certi partiti, concentrati ad inseguire solo potere e poltrone, continuino a perdere pezzi a beneficio di chi invece sul campo dimostra di pensare ai cittadini e alle loro esigenze attraverso il grande lavoro dei nostri ministri e dei nostri assessori”.

“Sono tante le sfide elettorali che ci attendono nel prossimo futuro – dichiarano in una nota congiunta – e abbiamo intrapreso un percorso insieme dal quale siamo certi potranno scaturire risposte importanti per il territorio di Campobello e del comprensorio. Abbiamo trovato numerosi punti di congiunzione su cui poter sviluppare un proficuo lavoro”.