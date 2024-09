Meeting per l’amicizia fra popoli (Rimini) – L’ottimo riscontro ottenuto dalla presenza del Centro Mobile Antibullismo del Moige fa emergere interessanti dati sulle principali preoccupazioni dei genitori legate alla tutela dei minori.

Centinaia di incontri con mamme, papà e insegnanti confermano che il tema più critico rimane quello della lotta al bullismo e cyberbullismo, da anni al centro dell’azione del Movimento Italiano Genitori.

L’utilizzo inappropriato dello smartphone e la fruizione di siti e contenuti web non adatti ai minori è sicuramente un altro argomento molto discusso: le famiglie, infatti, sono sempre più propense ad appellarsi agli strumenti di parental control per monitorare l’attività dei propri figli in rete. Videogiochi +18 e il gioco d’azzardo online sono ormai facilmente reperibili anche dai giovanissimi.

Richieste di intervento anche per quanto concerne l’educazione alimentare. Molti genitori hanno espressamente chiesto alla task force Moige di organizzare degli incontri negli istituti scolastici del territorio, al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’argomento, scongiurando eventuali disturbi alimentari, sempre più frequenti tra i preadolescenti e gli adolescenti di oggi. L’associazione sta già lavorando in tal senso, pronta a venire incontro ai numerosi appelli dei genitori.