Un gruppo di malviventi ha tentato un furto la scorsa notte in un’attività commerciale di Corso Umberto I, utilizzando una Fiat Uno come ariete per sfondare la saracinesca dell’esercizio.

Il colpo, tuttavia, non è andato a segno: l’allarme del negozio è entrato immediatamente in funzione, costringendo i ladri a desistere e a darsi alla fuga.

Poche ore dopo, la stessa vettura impiegata nel tentativo di effrazione è stata ritrovata completamente bruciata in contrada Montagna.

Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, che stanno cercando di risalire all’identità dei responsabili. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.