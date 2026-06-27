Incidente sull’autostrada Palermo-Messina all’altezza di Buonfornello. Nello scontro tra un furgone e un’auto sono morte due persone e una terza è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario, la Polizia Stradale e gli addetti Anas.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, un’autovettura avrebbe invaso la corsia opposta, dove è in vigore uno scambio di carreggiata per lavori, scontrandosi frontalmente con un furgone.

Intanto il sindaco di Cefalù Davide Tumminello, attraverso i social, avvisa che “a causa di un gravissimo incidente nel tratto di autostrada Palermo-Messina il traffico è particolarmente intenso sulla statale 113 a partire da Buonfornello. Pertanto si possono verificare rallentamenti in ingresso a Cefalù e nel tratto di statale 113 che attraversa il territorio comunale, lungo la circonvallazione dell’ospedale e fino a Sant’Ambrogio e il bivio di Castelbuono. Si raccomanda prudenza e attenzione“