In ricordo del sommo poeta Dante Alighieri. Il Parco della ””Divina Commedia” – e non poteva essere diversamente -, a Campobello di Licata, ospita, oggi (Venerdì 4 aprile), la manifestazione “”DANTEdì””.

Ad organizzarla è la Pubblica amministrazione, assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione, retto da Jenny Termini.

“”Sarà una giornata all’insegna della cultura e della letteratura, con letture, riflessioni e momenti artistici dedicati a Dante Alighieri”, illustra l’assessora, Termini. Il programma. Alle ore 10, saluti istituzionali del Sindaco Vito Terrana e dell’assessora Jenny Termini. Interventi di: Marilena Giglia, dirigente scolastica dell’Istituto scolastico “”San Don Giovanni Bosco””; Michele di Pasquali, dirigente scolastico dell’ Istituto “”Rita Levi Montalcini””; Enza Lombardo, vice preside dell’istituto “”San Don Bosco”” nonché presidente dell’Uciim (insegnanti cattolici); Silvio Benedetto, artista, maestro e autore del Parco della “”Divina Commedia”” (ideato da on. Calogero Gueli, compianto ex sindaco) e l’artista Silvia Lotti. A seguire: letture e riflessioni con gli studenti della “”San Don Bosco””. Parteciperanno Calogero Patti e Carmen Falsone, i quali racconteranno la bellezza dell’opera artistica del Parco con un “” piccolo evento” gratuito, in due turni: 9,30-11 e 11,30-12,30.

Al termine, la presentazione in anteprima di un’ opera dei giovani artisti del Liceo artistico “” Rita Levi Montalcini”

Chiosa così l’’assessora Termini: “”Vi aspettiamo numerosi per rendere omaggio alla grandezza della Divina Commedia in un contesto unico e suggestivo””.

Giovanni Blanda