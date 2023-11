Ravanusa, al via il servizio Asacom nell scuole, Sarà svolto dalle cooperative accreditate.

Ravanusa.c.v.) Al via a Ravanusa il servizio Asacom nelle scuole. A svolgerlo sono le cooperative sociali accreditate presso l’ente ed interessa gli studenti con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. “Anche in questo caso – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Salvatore Iemmolo – l’amministrazione comunale Pitrola dimostra grande sensibilità per la tematica dell’assistenza e inclusione sociale. La scelta politica- aggiunge- intende garantire una elevata qualità del servizio funzionale allo sviluppo dei processi di apprendimento e alla socializzazione dell’alunno con disabilità. Credo fermamente nella professionalità dell’operatore Asacom nel supportare l’alunno disabile nelle sue difficoltà, potenziandone le capacità in ambiti quali l’autonomia e la gestione. Proprio in ottemperanza a questo dovere – precisa Iemmolo – è stata una vera e propria lotta garantire il servizio anche ai ragazzi in possesso di certificazione della disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 1 della predetta legge e, in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale è stato presentato un emendamento volto a rimpinguare il capitolo di spesa in questione con la somma di 113.507,43 euro derivante da contributi Ministeriali, della Regione Siciliana e del Distretto Socio Sanitario assicurando così, con la votazione favorevole all’unanimità dell’intera assemblea cittadina, il servizio per il prossimo triennio. Sono orgoglioso – conclude il componente della giunta guidata dal sindaco Salvatore Pitrola- di stare dalla parte della gente, con un occhio particolare alle persone speciali alle quali bisogna riconoscere i punti di forza, le capacità e la sensibilità avendo rispetto dei punti di debolezza che non devono assolutamente essere motivo di discriminazione. Auguro buon lavoro agli operatori Asacom e a tutti colori che collaborano per garantire un espletamento del servizio più efficiente possibile.