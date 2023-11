L’associazione SpaceR, in collaborazione con il Comune di Ravanusa, promuove la prima edizione della sagra “Lu Sammartinu”, unica nel suo genere.

Ieri (venerdi) e oggi (sabato 11 Novembre) la cittadina accoglie, con entusiasmo, la prima edizione di questo evento, che promette di portare un’esperienza unica ai residenti, mentre l’associazione si fa strada nel tessuto sociale locale, promuovendo la cultura e la gioia di vivere insieme. Fra gli eventi in programma : inaugurazione della sagra, hanno fatto seguito i racconti dell’antica tradizione di San Martino, dibattito sulla tradizione dell’agricoltura ed esibizione musicale della band “Adabell Music Live”. Oggi (sabato): alle ore 17 camminata fra i cortili, alle ore 17 apertura degli stand, alle ore 20 animazione per i bambini e saggio di ballo. Dalle ore 20,30 esibizioni musicali con i “Trivella Folk” e i “Desaparedidos Band”. Gli eventi si tengono in piazza L’Associazione SpaceR è stata fondata a Ravanusa alcuni mesi fa da giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni con l’obiettivo di promuovere il territorio, la cultura, gli eventi giovanili, lo sport e tanto altro. Il primo progetto, la Sagra di San Martino, intitolata “Lu Sammartinu”, è il risultato di settimane di pianificazione e di un impegno costante verso la comunità.

Giovanni Blanda