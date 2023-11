Sabato 18 novembre, l’Athena Club di Ravanusa ha inaugurato il nuovo anno sociale 2023/24 con il

tradizionale “Galà d’Autunno”.

La cerimonia si è svolta presso il ristorante Maracuya di Canicattì.

La serata ha avuto inizio con i saluti alle numerose socie presenti e ai gentili consorti da parte della

presidente, Angela Ciotta,; successivamente un caloroso applauso ha accolto l’ingresso di 9 nuove socie che

entrano a far parte della grande famiglia dell’Athena Club.

Le nuove socie, accompagnate e presentate dalle loro madrine, hanno ricevuto una copia dello statuto e le

chiavi della sede del club. Subito dopo ha preso la parola la segreteria Daniela Turco, la quale ha illustrato il

programma annuale. Un calendario ricco di tante attività ed eventi culturali distribuiti nei diversi campi:

presentazioni di libri , convegni di medicina, arte, musica, viaggi e solidarietà. L’Athena Club, nei suoi 12 anni

di attività, con impegno e determinazione si è sempre distinta sia nell’organizzare eventi importanti con

personalità di alto spessore culturale e di fama nazionale che nel promuovere artisti presenti nel territorio.

L’obbiettivo ultimo è stato sempre quello della socializzazione e della diffusione, tramite eventi mirati, di quel

sapere necessario per arricchire il bagaglio culturale di ogni persona ed indispensabile per una sana

convivenza.

L’Athena Club, sin dall’inizio, ha sempre collaborato con altre associazioni presenti nel territorio, soprattutto

su temi di forte impatto sociale. Primo fra tutti parteciperà alla manifestazione contro la violenza sulle donne

che, si terrà il prossimo 25 novembre a Ravanusa, per sensibilizzare le nuove generazioni e non, evidenziando

che rispetto e dignità devono essere sempre alla base della vita umana.

La celebre frase di Henry Ford “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare

insieme è un successo” (cit.). è divenuta il modus operandi dell’Athena Club.

La cena è stata gradita da tutti i presenti che ne hanno apprezzato sia l’aspetto culinario che l’atmosfera

gioiosa e cordiale. La serata si è conclusa con il taglio della torta augurale.

Auguri di Buon e proficuo lavoro alla presidente e al suo direttivo.

ANGELA BELLA