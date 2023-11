Trovato morto Pietro Umile, il 54enne di Marsala che era scomparso da qualche giorno. La famiglia aveva denunciato l’anomalo allontanamento dell’uomo. Pare ci siano pochi dubbi sulla morte naturale. Il medico legale chiamato dalla Procura marsalese non ha trovato sul corpo alcun segno di violenza. Comunque è stata disposta l’autopsia sul corpo dell’uomo per fugare ogni tipo di dubbio.

Il ritrovamento

Il corpo senza vita del 54enne è stato trovato dai carabinieri nei pressi del parco Salinella. Per l’esattezza l’uomo scomparso da tre giorni è stato trovato morto riverso a terra in un terreno. Si ipotizza che possa essere stato colto da un malore e che nessuno i sia accorto della sua presenza in questa zona della città molto periferica.