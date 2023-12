Ecco come ottenere gli sconti per i voli da e per la Sicilia in vista del Natale, e non solo. Un vademecum per come utilizzare i voli è stato fornito dalla Regione stesso, che risponde a tutte le domande ed è possibile scaricarlo qui.

La piattaforma della Regione

Intanto è online la piattaforma della Regione Sicilia alla quale i residenti siciliani possono accedere per ottenere il rimborso del 25% del costo dei biglietti aerei verso gli aeroporti della Penisola e combattere in questo modo il caro voli.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA E OTTENERE GLI SCONTI PER I VOLI

Il vademecum per inoltrare le richieste

Possono presentare istanza di rimborso i viaggiatori, già in possesso di biglietto acquistato a far data dal 10 novembre per i voli dal primo dicembre di quest’anno al 31 dicembre del 2024. La richiesta di contributo può essere richiesta tramite la piattaforma entro 30 giorni dalla data del volo.

Ai fini dell’erogazione del contributo le richieste dovranno essere inoltrate dai richiedenti esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle 9 di oggi e fino alle ore 18 30 gennaio del 2025 (termine perentorio), con l’inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati su codesto portale web», si legge nella piattaforma.

La promessa della Regione e il “mercato rotto”

“Rompere il mercato” era stato l’imperativo della Regione ma neanche di fronte alle misure straordinarie si è fermato il caro voli. La corsa ai rialzi dei prezzi dei biglietti per il periodo natalizio non trova un freno soprattutto sulle rotte diverse da Milano e Roma. Intanto il governo regionale prova a mediare con Ryanair per riuscire a trovare un’intesa e calmierare i prezzi.

La trattativa

Ancora si attende l’adesione delle compagnia Ryanair e Easy Jet allo sconto da applicare ai siciliani. Entrambe le aziende hanno comunque dato segnali positivi e si sono dette interessate ad aderire. Questo anche per evitare di rimanere tagliate fuori dalle scelte dei consumatori che per vedersi applicato lo sconto virerebbero su altre compagnie Per cui la loro accettazione dovrebbe essere solo una formalità. L’adesione all’applicazione degli sconti dovrebbe permettere un complessivo abbassamento dei prezzi ma al momento almeno non è così. Nei giorni scorsi avevano già aderito Aeroitalia, Ita airways (ex Alitalia) e Wizz air, compagnia low cost.

Da oggi la partenza della misura

Intanto da oggi parte la misura della Regione contro il caro voli che ha messo sul piatto 33 milioni. Soldi che serviranno a pagare alle compagnie l’applicazione dello sconto sul prezzo dei biglietti aerei per i siciliani. Lo sconto è del 25% per tutti e del 50% per le sole categorie prioritarie, ossia studenti, disabili e viaggiatori con Isee inferiore a 9.360 euro. Aerotalia sta adeguando il proprio sito web per permettere la prenotazione con lo sconto. Il rimborso comunque sarà possibile anche attraverso il sito della Regione che sempre da oggi sarà operativo, come annunciato dal governo siciliano.

Prezzi da capogiro

Intanto sono stangate per chi si appresta oggi ad acquistare un biglietto in classe economy per volare in Sicilia durante le festività, partendo il 23 dicembre e tornando domenica 7 gennaio. Si trova a dover spendere fino a 521 euro (tra andata e ritorno) partendo da Bologna e atterrando a Palermo, oppure 465 euro se va a Catania.

Da Torino a Catania, nelle stesse date, servono almeno 446 euro, 441 euro da Pisa a Catania, 439 euro da Verona a Palermo. Sopra quota 400 euro anche il volo Genova-Catania (da 404 euro a persona), mentre da Milano a Palermo servono almeno 399 euro a passeggero, ma si può arrivare a spendere fino a 706 euro a seconda dell’orario e della compagnia prescelta.