“Tra gli emendamenti alla Finanziaria in questi giorni all’esame dell’Ars anche quello che prevede contributo per il funzionamento degli istituti musicali e quindi pure del Conservatorio ‘Toscanini’ di Ribera, un’eccellenza del territorio che merita di essere valorizzata. Ringrazio l’assessore all’Economia, Marco Falcone, per aver accolto la mia richiesta in sostegno ‘Toscanini”. Lo fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.