E’ finito con il monopattino in una buca in via Notarbartolo a Palermo e si provocato una frattura scomposta in una gamba. Sono intervenuti i sanitari del 118 e hanno portato il palermitano di 50 anni in ospedale a Villa Sofia.

E’ stato necessario applicare tre placche per ridurre la frattura della gamba che si è spezzata in tre parti. La vittima dell’incidente ha presentato denuncia contro il Comune per la condizione in cui versano le strade nel capoluogo siciliano.

“Mio fratello è finito dentro uno delle due grosse pericolose buche si trovano in via Notarbartolo. Stava tornando a casa ed è finito con la ruota dentro la buca che con la scarsa illuminazione non si vedeva – racconta il familiare – E’ una situazione vergognosa. Mio fratello ha rischiato di morire se avesse sbattuto la testa sull’asfalto. Questa situazione non è tollerabile”.