La data delle Elezioni Comunali 2024 non è stata ancora fissata in 36 comuni della Regione Sicilia. Si voterà in 6 Comuni della provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata(comune il cui Consiglio si rinnova per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato), Racalmuto, e Santa Elisabetta.

Non è ancora ufficiale ma pare che gli attuali sindaci dei paesi che andranno al voto sono intenzionati a ricandidarsi; ma iniziano a girare anche alcuni nomi degli ipotetici avversari. A Racalmuto si vocifera la candidatura dell’ex sindaco Salvatore Petrotto con la lista “Racalmuto Riparte” appoggiato dal movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca; a Naro sono già apparsi i primi manifesti elettorali con il volto di Roberto Barberi appoggiato dalla Lega Noi con Salvini; a Campobello di Licata è Michele Termini che già da qualche mese ha ufficializzato la sua candidatura per la poltrona da primo cittadino.