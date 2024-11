L’ultima adesione al partito di Totò Cuffaro fa registrare l’ingresso del geometra canicattinese Giuseppe Campagna, 38 anni. Sposato padre di due bambine Campagna nel 2021 è stato candidato al consiglio comunale di Canicattì con la lista civica Corbo Sindaco ottenendo un lusinghiero risultato personale ben 147 voti. Adesso per lui inizia questa nuova esperienza politica con l’ingresso a fine ottobre nel direttivo comunale della Dc di Canicattì. “Ringrazio- ha detto Campagna- il coordinatore cittadino della Dc il dottor Vincenzo Asti, il vice presidente del consiglio comunale Giuseppe Alaimo, tutti i consiglieri ed i simpatizzanti del partito dello scudo crociato per la fiducia che mi hanno accordato. Cercherò- conclude Giuseppe Campagna- di mettere a disposizione le mie competenze per dare un contributo alla crescita della nostra amata città e del partito nel quale adesso ho l’onore di appartenere”