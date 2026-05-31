Ad Agrigento l’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana si svolgerà in tre momenti: alle 10 a Villa Bonfiglio verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti per la Patria. Poi la manifestazione si sposterà in piazza Vittorio Emanuele con la presenza del picchetto interforze e gli onori alla bandiera e poi tardi al Palazzo del Governo verranno consegnate le prestigiose onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Il titolo di Ufficiale (formalmente Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) una delle onorificenze più importanti della Repubblica, conferita direttamente dal Presidente della Repubblica, verrà attribuita al vice questore Cesare Castelli in servizio alla Divisione Pasi della Questura di Agrigento. Concessa l’onorificenza di Cavaliere a quanti si sono distinti per meriti verso la Nazione, ossia Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: al vice questore aggiunto Francesco Sammartino, attualmente alla guida del Commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle; al luogotenente Gaetano Bizzini; al luogotenente Vito Casamassima; al luogotenente Andrea D’Agostino; e poi ancora il titolo di Cavaliere concesso a Vito Fiorino; Totò Cacciatore; Giuseppe Montana; Vincenzo Patti; Roberto Principato; Angelo Vita e Antonino Volpe.

La cerimonia sarà impreziosita dalla voce degli studenti di cinque istituti provinciali (Gallo-Sciascia, Politi, Empedocle, Leonardo e istituto comprensivo Agrigento Centro), che leggeranno testimonianze storiche recuperate attraverso il progetto dell’Archivio di Stato di Agrigento intitolato “Ogni banco ha la sua storia. Sui loro passi, il nostro cammino verso gli 80 anni della Repubblica”.

A conclusione della mattinata, lo spazio sarà dedicato all’arte e alla musica con l’intervento di Marco Savatteri che presenterà “Camicette bianche”, una performance tratta dal romanzo di Ester Rizzo. L’esibizione vedrà la partecipazione corale della banda e dell’orchestra del liceo classico e musicale “Empedocle”, insieme agli studenti dell’istituto comprensivo “Falcone Borsellino” di Favara e dell’Iiss “Galileo Galilei” di Canicattì.