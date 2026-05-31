Campobello di Licata si prepara a organizzare la Sagra degli Antichi Sapori, per celebrare insieme la tradizione, il gusto e il senso di comunità, nel ricordo del compianto padre Calogero Montana. L’ appuntamento sara’ sabato 20 giugno, alle ore 20,30, in Piazza XX Settembre, per una cena popolare sotto le stelle nella prima notte d’estate. Con un unico ticket si potranno gustare tutte le specialità tradizionali: Antipasti sfiziosi: Olive, pomodori secchi, pecorino locale, ricotta fresca, ecc., I grandi classici: Il tradizionale “pani cunzatu” e sfiziose pizzette, Primi e secondi caldi: Pasta al forno dorata, ceci aromatizzati e salsiccia alla brace, Le eccellenze campobellesi: I famosissimi e immancabili *‘Mpurnatu e ‘Mpanata”. Chiusura in dolcezza: Frutta fresca di stagione, dolci tipici siciliani e vino locale.

giovanni blanda