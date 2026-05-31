Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza (Cse) per lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente al fine di per la realizzare un asilo nido in via Hemingway (zona periferica a sud-ovest dell’abitato).
Affidataria dei lavori e’ la ditta Gi.Ma.Mi., di Caltanissetta, per la somma complessiva di euro 772 mila.
Il provvedimento e’ stato firmato dall’area comunale di Campobello di Licata “” Lavori pubblici””.
GIOVANNI BLANDA
Campobello di Licata, lavori asilo nido
Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza (Cse) per lavori di riconversione con demolizione e ricostruzione di un edificio pubblico esistente al fine di per la realizzare un asilo nido in via Hemingway (zona periferica a sud-ovest dell’abitato).