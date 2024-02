Con il suo clima caldo, la ricca storia e le vibranti opportunità culturali, non c’è da meravigliarsi che studenti da tutto il mondo stiano scegliendo Malta come destinazione per arricchire il proprio percorso formativo.

La vacanza studio a Malta nel 2024 è schizzata in cima alla wishlist di moltissimi giovani che apprezzano la località dal punto di vista formativo ma soprattutto per i programmi che uniscono arte, storia, mare e molto divertimento. Per quale motivo sta acquisendo così tanta popolarità sorpassando addirittura gli UK? Scopriamo insieme le ragioni di questo trend.

Lezioni di inglese vista mare

Uno delle principali motivazioni per cui Malta è diventata una destinazione così gettonata per le vacanze studio è la possibilità di imparare o perfezionare l’inglese. Immersi nella cultura e nella vita quotidiana maltese, gli studenti possono praticarlo in un contesto naturale e stimolante, accelerando così il proprio apprendimento.

Storia e cultura

La posizione strategica di Malta ha fatto dell’isola un crocevia di culture per millenni e ha lasciato un’impronta indelebile sulla cultura, sulla lingua e sull’architettura, rendendola un luogo unico dove tradizioni antiche si fondono con influenze moderne. Gli studenti che scelgono Malta per la loro vacanza studio hanno l’opportunità di esplorare questa ricca eredità culturale, arricchendo il proprio bagaglio personale e accademico.

Malta non è solo un luogo ideale per studiare, ma anche un’isola che trasuda storia ad ogni angolo. Dai Templi di Ħaġar Qim, costruzioni megalitiche risalenti a oltre 5000 anni fa, alla città fortificata di Mdina, con le sue strette vie medievali, regala un vero e proprio viaggio nel tempo. Visitare queste meraviglie arricchisce e fa scoprire quella che è l’anima più autentica di questa destinazione spesso sottovalutata dai turisti.

La vita notturna di Paceville

Per gli studenti in cerca di divertimento dopo le lezioni, Paceville è il luogo ideale. Questo quartiere, situato nel cuore di St. Julian’s, è il centro della vita notturna, con una vasta scelta di bar, club e ristoranti che soddisfano tutti i gusti. La nightlife è rinomata per essere sicura e vivace, regalando l’opportunità di socializzare e fare nuove amicizie in un ambiente cosmopolita.

Le spiagge più belle

Dopo ore di studio, cosa c’è di meglio di un po’ di relax sotto il sole su una delle molte spiagge paradisiache di Malta? Da Golden Bay a Mellieħa Bay, le opzioni sono infinite. Le acque cristalline e i fondali sabbiosi sono perfette per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi e godersi il panorama. Tornare a casa dopo una vacanza studio a Malta permette di portare con sé una tintarella invidiabile e non solo competenze e skill spendibili sul proprio CV.

Assaggiare i piatti tipici

La cucina maltese è un crogiolo di sapori, frutto dell’incontro di diverse culture mediterranee. Si possono assaggiare piatti tradizionali come il “pastizzi”, sfoglie ripiene di ricotta o piselli, o il “fenek”, coniglio stufato, che offrono un autentico assaggio della gastronomia locale. Consigliamo in aggiunta di visitare i mercati e fermarsi ad assaggiare lo street food frutto di contaminazioni e fusione di altre culture.