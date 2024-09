Sabato 28 e domenica 29 settembre, nell’ambito di “ArcheoExperience nell’Isola dei Tesori”, l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana e la Fondazione FS hanno predisposto numerose circolazioni in treno storico tra Agrigento e la Valle dei Templi. I viaggiatori avranno la possibilità di salire a bordo di carrozze “terrazzini” risalenti agli anni ’30 e di raggiungere la splendida Valle dei Templi da Agrigento fino alla fermata “Tempio di Vulcano”, con accesso diretto al Parco Archeologico.

Nello specifico, sono previste dieci circolazioni per un totale di 2320 posti offerti.Le partenze da Agrigento Centrale per Tempio di Vulcano sono programmate alle ore 08.30; 12.30; 14.30; 16.23; Le partenze da Tempio di Vulcano per Agrigento Centrale sono previste alle ore 09.33; 13.20; 15.20; 17.28.

Il costo dei biglietti per viaggiare a bordo del “Treno dei Templi” è di 2 euro a tratta per gli adulti e per i ragazzi mentre è prevista la gratuità per i bambini dai 0 ai 4 anni non compiuti. I biglietti possono essere acquistati direttamente a bordo treno rivolgendosi al personale in divisa. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali della Fondazione FS sui principali social network.