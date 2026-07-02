Comune di Canicattì: In merito al comunicato di AICA S.p.A. del 30 giugno 2026 sul crollo del 4 giugno in via Sottotenente Portalone, il Sindaco Vincenzo Corbo, precisa quanto segue per ristabilire la verità dei fatti.

“In relazione al comunicato AICA S.p.A. del 30 giugno 2026, concernente il crollo verificatosi il 4 giugno scorso in via Sottotenente Portalone, l’Amministrazione Comunale, per amore della verità, precisa quanto segue.

Contrariamente a quanto sostenuto da AICA, in tale circostanza il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale è intervenuto su richiesta della Polizia Municipale a seguito della segnalazione dei Vigili del Fuoco ed ha effettuato un sopralluogo, le cui risultanze sono state verbalizzate e sono agli atti.

Da tali risultanze emerge che il cedimento della muratura risulta compatibile con un fenomeno di scalzamento e dilavamento del riempimento murario, presumibilmente innescato da infiltrazioni e/o perdite delle reti idrico-fognarie presenti nella sede stradale sovrastante. Attesta inoltre che un operatore AICA, intervenuto sul posto, ha preso atto della situazione impegnandosi a segnalare alla propria azienda la verifica e l’eventuale riparazione delle perdite, quali possibili cause del dissesto, e a sospendere in via prudenziale l’erogazione idrica nel tratto interessato.

Le valutazioni tecniche riversate nel verbale sono di natura provvisoria, in attesa degli ulteriori approfondimenti tecnici.

Resta però documentata, e non contestabile, l’esistenza dell’atto e degli impegni assunti da AICA in quella sede.

Non appare peraltro superfluo evidenziare che, subito dopo l’evento, la stessa AICA ha proceduto ad avviare i lavori di riparazione della condotta idrica e fognaria interessata.

Il Comune invita AICA a un preventivo confronto con l’amministrazione comunale prima di procedere a smentite pubbliche in ordine alla inesistenza di atti ufficiali sulla vicenda, e sollecita l’Azienda a dare seguito, con sollecitudine, alla verifica delle reti di competenza di tutto il territorio comunale.” Il sindaco Vincenzo Corbo