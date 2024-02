Approvate le graduatorie provvisorie delle aziende ammesse ai contributi del bando per finanziamenti Ocm Vino (Organizzazione comune del mercato vitivinicolo) misura “Investimenti” per la campagna 2023/2024. Sono 53 le imprese siciliane ammesse ad avere presentato progetti con spesa compresa fra i 20 mila e i 500 mila euro, 33 invece quelle ammesse per piani più corposi, fra i 500 mila euro e 1,5 milioni. Sei i progetti esclusi.

Gli investimenti

La dotazione finanziaria comunitaria per la misura “Investimenti” ammonta complessivamente a 20 milioni di euro, da ripartire alle aziende in base all’importo dei progetti presentati. L’obiettivo è migliorare il rendimento delle imprese in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di incrementare i risparmi energetici, l’efficienza globale e i trattamenti sostenibili, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

La graduatoria

Il dipartimento regionale dell’Agricoltura ha pubblicato la graduatoria provvisoria al seguente link e sulla pagina dedicata alla Campagna Ocm settore vitivinicolo 2023/24 nel portale istituzionale della Regione Siciliana.

Eventuali richieste di riesame delle domande dovranno pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. provvisorie.

Il Real Italian Wine & Food

La tredicesima edizione del Real Italian Wine & Food (RWIF) (https://www.realitalianwinefood.co.uk/) che si svolgerà presso la Royal Horticultural Hall, a Victoria, nel cuore di Londra, martedì 30 aprile vedrà protagonista la Sicilia che parteciperà con una collettiva di aziende del settore agroalimentare.

La tredicesima edizione

Il Real Italian Wine & Food quest’anno giunge alla tredicesima edizione. Alla manifestazione partecipano, con una selezione accurata, oltre 200 operatori, potenziali acquirenti, di settore: importatori, distributori, buyers di catene di ristoranti, enoteche, delicatessen, piattaforme di vendita on line, wine clubs così come department stores e club privati. “Il Real Italian Wine & Food – si legge in una nota degli organizzatori – ha come unico focus l’agroalimentare italiano, diviso in due sezioni, vino e agroalimentare, ed è un appuntamento imperdibile per le aziende interessate a iniziare rapporti commerciali con Londra e con il Regno Unito, paese che mostra sempre una crescente attenzione verso il made in Italy.

L’assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia sta per pubblicare un bando aperto a copertura delle spese per le aziende che non verranno perdere l’opportunità di affacciarsi a questo importante segment di mercato. Le domande dovranno essere presentate a partire da lunedì, 26 febbraio, ed entro e non oltre le ore 13 di lunedì, 4 marzo. Qui il link dell’avviso.