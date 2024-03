Viaggio in terra agrigentina dell’arcivescovo della diocesi di Agrigento, monsignore Alessandro Damiano. Dopo Campobello di Licata, l’arcivescovo è in visita pastorale, fino a domenica 3 marzo, presso la comunità foraniale di Ravanusa. Oggi (Venerdì 1 marzo), monsignore Damiano, con inizio alle 9,30, visiterà le scuole ‘Don Bosco” e “Vittorini’, la scuola media ‘Manzoni’ e l’istituto di istruzione superiore statale ‘Giudici Saetta e Livatino’. Poi, visita anche al cimitero.

In serata, dalle ore 16,30, l’arcivescovo farà tappa al “Centro Amico” e alla “Casa dell’amicizia – Cif”, incontro con operatori ed assistiti.

Al termine, la Via Crucis foraniale, dal Santuario alla Chiesa della Santa Croce, guidata dal vescovo. Molti altri appuntamenti pastorali sabato e domenica.

Giovanni Blanda