“Sono in fase di valutazione da parte della Prima commissione degli Affari istituzionali della Regione”. È quanto ha detto a Siracusa il presidente della Regione Renato Schifani rispondendo ad una domanda sugli 8 manager della sanità che hanno dichiarato di avere procedimenti penali in corso.

“Il nostro percorso è regolare”

“Noi abbiamo fatto questa proposta. L’abbiamo mandata in commissione come regolamento. La commissione – ha detto Schifani- ha chiesto delle informazioni, il governo fa la sua parte ed anche l’assessorato. E’ in itinere la procedura. Il percorso è regolare”.